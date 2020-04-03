Her akşam alkışlanan sağlıkçıların öğle yemeği: Domates, salatalık, beyaz peynir…

Genel Sağlık-İş Sendikası Başkanı Zekiye Bacaksız, 2 Nisan’da sosyal medya hesabından ekmek arası domates, salatalık ve peyaz penir fotoğrafını paylaşarak, “Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi öğle yemeği! Salgınla canı pahasına mücadele eden sağlık personeline reva mı? ” diye yazarak tepki gösterdi.



Bacaksız, “Sağlık çalışanlarını virüsün önüne korumasız sürmeyelim. Beslenmelerini, dinlenmelerini ve koruyucu maskeleri sağlayalım” dedi.

BUGÜN SICAK YEMEK VERİLDİ

Sendika Başkanı Bacaksız, bugün sosyal medya hesabından ikinci bir paylaşım yaparak, hastanede sağlık çalışanlarına sıcak yemek verildiğini duyurarak, “Bugünkü öğle yemeği, çalışanlara sıcak yemek çıktı.” diye yazdı.

Bacaksız, sağlıkçılara verilen sıcak yemeğin fotoğrafını da paylaştı.



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