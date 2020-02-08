‘Her felaketi kadere bağlayamazsınız’

Birçok devlet başkanına ve dünyaca ünlü kişilere danışmanlık yapan Mehmet Memiş Hoca, yaşanılan doğal felaketlerin, ölümlerin kıyametin habercisi olmadığını söyledi. Mehmet Memiş, “Büyük kıyametten bahsediyorlar, bugün dünyada ve ülkemizde yaşadığımız ölümler, felaketler, kutuplaşmalar, cinayetler, büyük kıyametin habercisi olsa bile 2020'de anladığımız o büyük kıyamet kopmayacak. Sosyal medyadaki bu tür dedikodulara itibar etmemek gerekir” dedi. Felaketlerin ardından kaderci yaklaşımdan kaçınılması gerektiğine dikkat çeken Mehmet Memiş Hoca sözlerine şöyle devam etti: “İnsanların yanlış işleri ve sahtekarlıklarından dolayı yaşanan felaketi ‘eh ne yapalım' deyip kadercilik safsatasına sığınmayalım. Evimizi sağlam yaparsak, doğaya insaflı davranırsak, kalben iyi niyetli olursak inanıyorum ki işte o zaman felaketler azalacaktır. Allah'ın verdiği akıl nimetini iyi kullanalım.”