Her gün 38 kadın şiddet butonuna basıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, şiddet mağduru veya şiddet görme riski altındaki kadınlara hızlı müdahalenin sağlanması amacıyla geliştirilen Kadın Destek Uygulaması (KADES) mobil aplikasyonu ile ilgili İçişleri Bakanlığı'na soru önergesi verdi.

İlgezdi'nin sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanlığı, “24 Mart 2018 tarihinde hayata geçirilen Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasını 02.06.2020 tarihi itibari ile indiren kişi sayısı 453 bin 12 olup 30 bin 601 kadın ihbarda bulunmuştur” bilgisini verdi.

Bakanlığın cevabını değerlendiren İlgezdi, “Günde 38 kadın şiddete uğradığını panik butonu cep telefonu uygulaması ile bildirdi. Bu bildirimde bulunabilen kadınlar akıllı cep telefonu kullanabilen ve KADES uygulamasını yükleyebilen kadınlardı. Yani açıklanmayan veriler çok daha büyük ve çok daha yakıcı sorunu ortaya çıkarıyor” dedi.

İlgezdi, iktidarın şiddetle mücadele yerine kadını koruyan İstanbul Sözleşmesi'ni yürürlükten kaldırmak için çaba harcadığını hatırlatarak şunları söyledi:

REKOR ARTIŞ

“Günde 38, saatte 1.5 kadın şiddet gördüğünü akıllı telefonlarından bildirmiş. Uygulama ilk 9 ayda 34 bin 424 kadın tarafından indirilmişti. Bu sayı 17 ay sonra yüzde bin 216 artmış. Yine ilk 9 ayda 6 bin 822 kadın tarafından şiddet şikayeti yapılmış. Bu sayı da 17 ay sonra yüzde 348 artmıştır.”