Her gün binlerce kişinin uğrak yeriydi… Şoke eden olay!

Dün akşam Ortaköy’de bulunan ve Kumpirciler Çarşısı olarak bilinen Mecidiye Köprüsü Sokak’ta büyük bir gürültüyle göçük meydana geldi.

Olay anında kumpir almak için orada bulunan bir kadın iş yerinin malzemeleriyle çukura düştü. Göçük esnasında bölgede bulunanlar tarafından çukurdan çıkarılan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Polis tarafından çevre güvenliği alınırken belediye ekipleri de göçüğün neden oluştuğuna dair araştırma yaptı.

GEÇEN YIL DA ÇÖKME OLMUŞ

Aynı noktada geçen yıl da bir göçük oluştuğu ve oluşan çukurun kapatıldığı öğrenilirken, göçük oluşan bölgenin altında tarihi tonoz olduğu ve bu tonozun kemerinde oluşan göçükler nedeniyle göçmenin gerçekleştiği iddia edildi.

Göçüğün ardından Kumpirciler Çarşısı’ına giriş ve çıkışlar kapatıldı. Esnafın dükkanlarını boşaltmasının ardından yıkım çalışmalarına başlanacak.

”ZEMİN BİR ANDA ÇÖKTÜ”

Olayı gören bir esnaf, “Müşteri çağırıyorduk. Bir sallantı duyduk. Zemin bir anda çöktü. Zemin çökünce bir kadın içine düştü, dolap da üzerine düştü. Arkadaşlarla kadını çıkardık” dedi.

”GEÇEN HAFTA AÇTIK DÜKKANLARIMIZI”

Esnaf Cenk Çelik ise şöyle konuştu: ”Üç aydan beri kapalıyız, mağduruz zaten corona virüsündendan dolayı. Geçen hafta açtık dükkanlarımızı, bu üzücü olay oldu. Dükkanlarımızı boşalttık, bu saatten sonra ne olacak bilmiyoruz. Bundan sonra belediyemizin bize olan desteklerini bekliyoruz” dedi. (DHA-İHA)