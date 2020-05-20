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Her şey burada başladı… Karantinaya alındı ama sınırı geçti!

Antalya'nın Serik ilçesinde corona virüsü testi pozitif çıkan 4 kişi, karantinaya alındı. Kendileriyle yakın temasta bulunan 16 kişinin de gözetim altında tutulmasına karar verildi. Testi pozitif çıkanların geçen hafta Antalya Muratpaşa ilçesindeki iki mahallenin karantinaya alınmasına neden olan nişan merasimine katıldığı belirlendi. Böylece virüsün Muratpaşa'daki karantina bölgesinden Serik'e taşındığı ortaya çıkmış oldu.

16:06 -
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Her şey burada başladı… Karantinaya alındı ama sınırı geçti!

Antalya’nın Serik ilçesinin Merkez Mahallesi’nde yaşayan aynı aileden 2 kadın, birkaç gün önce rahatsızlanarak hastaneye başvurdu. Kadınlara yapılan corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı. 2 kadın hastanede karantinaya alınırken, kendileriyle yakın temasta bulunduğu belirlenen aynı aileden 18 kişi de başka bir hastaneye götürüldü.

16 SONUÇ BEKLEMEDE

18 kişiden test yapılan 2’sinde de virüse rastlandı. Bu kişiler de hastanede karantinaya alındı. Diğer 16 kişinin ise test sonuçları henüz belli olmadığından hastanede gözetim altında tutulmasına karar verildi.

(FOTO: DHA)

Mahallede ise belediye ekipleri dezenfekte ve temizlik çalışması başlattı.

TAHLİYE SONRASI NİŞAN

Serik’teki 20 kişinin, Dalaman Cezaevi’nden geçen hafta tahliye olan mahkumun, Antalya’nın Muratpaşa İlçesi’ne bağlı Yeşildere ve Gebizli mahallelerinden oluşan Zeytinköy semtindeki evinde yapılan nişan merasimine katıldığı ortaya çıktı.

35 POZİTİF VAKA ÇIKMIŞTI

Serbest kalan mahkum, evinde havai fişekle karşılanmış, birkaç gün sonra da davullu zurnalı nişan töreni yapmıştı. Bölgede 35 kişinin Covid-19 testi pozitif çıkınca karantinaya alınmıştı. (DHA)

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Son güncelleme: 16:14 20.05.2020
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