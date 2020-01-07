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Ankara’da okullar bugün tatil olacak mı? Her yer bembeyaz oldu, valilik açıklama yaptı!

Ankara'da yoğun kar yağışı sonrası her yer bembeyaz oldu. Ankara'da kar her ne kadar hayatı olumsuz etkilese de karpostallık görüntüler ortaya çıktı. Peki Ankara'da okullar bugün tatil olacak mı? İşte Ankara Valisi Vasip Şahin'in açıklamaları...

11:03 -
Haberler Gündem
Ankara’da okullar bugün tatil olacak mı? Her yer bembeyaz oldu, valilik açıklama yaptı!

Başkentlilere trafikte zor anlar yaşatsa da özellikle Eymir Gölü’nde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Gölün bazı bölümleri donarken, kar yağışını fırsat bilen bazı Ankaralılar yürüyüş yaptı. Ankara’nın simgelerinden olan Atakule de kar altında kaldı. Bugün ise kar yağışı etkisini yavaş yavaş kaybetti. Öğrencilerin ise en çok merak ettiği konu kar tatili oldu.

ANKARA’DA OKULLAR TATİL Mİ? İŞTE VALİLİK AÇIKLAMASI…

Ankara Valisi Vasip Şahin “Meterolojiden alınan son tahmin ve değerlendirmelere göre Ankara genelinde devam eden kar yağışı karla karışık yağmura dönüştüğü ve buzlanma beklenmediği için İlimizde eğitime ara verilmesi düşünülmemektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.” açıklamasında bulundu.

ANKARA HAVA DURUMU 7 OCAK

Ankara HAVA DURUMU kar tatili kar yağışı tatil Vasip Şahin
Son güncelleme: 11:16 07.01.2020
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