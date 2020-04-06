Herkes maske takacak mı? Maske takılması hangi hallerde zorunlu?

Corona virüsü yayılmayı sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun tarafından paylaşıldı. Otobüs, metro, metrobüs ve şehir hatları vapurlarında maske takma zorunluluğunun getirildiği aksi takdirde yolcuların alınmayacağını duyurmuştu. İşte alınan maske kararı…

MASKE TAKMAK ZORUNLU MU?

Yeni önlemlerle beraber maske takmak zorunlu hale geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takması zorunlu olduğunu açıkladı.

MASKE TAKMAYANLAR CEZA ALACAK MI?

Maske takmayanlar hakkında adli süreç başlatılacak ve ceza işlemi uygulanacak. Şu an cezanın ne kadar olacağı konusunda net bir açıklama yapılmadı.

OTOBÜS, METRO, METROBÜS VE VAPURLARDA MASKE ZORUNLU MU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından bu sorunun yanıtını paylaştı. Murat Ongun, paylaşımında şu ifadeleri kullandı; “Yarından itibaren otobüs, metro, metrobüs ve şehir hatları vapurlarına yüzünde maskesi olmayan yolcular alınmayacaktır. Değerli İstanbulluların bu hassas konuda duyarlı olacaklarına şüphemiz yoktur.”