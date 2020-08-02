Herkese davet gitti İYİ Parti unutuldu

Sis nedeniyle yaşanan uçuş iptallerinin önlenmesi amacıyla Erzurum Havalimanı'nda kurulan “CAT 3A” sistemi törenle açıldı. İl protokolünün kırmızı kurdele kesip CAT 3A sistemi kurulan pistin açılışını yaptığı tören için İYİ Parti'ye davet gitmemesi ise tepki çekti.

4 AKP, 1'er de MHP ve İYİ Parti milletvekilinin seçildiği Erzurum'daki törende Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun yanı sıra Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Mehmet Sekmen, AKP milletvekilleri Recep Akdağ ve Selami Altıok, AKP İl Başkanı Mehmet Emin Öz, MHP İl Başkanı Naim Karataş, kurum müdürleri ve ilçe belediye başkanları katıldı. İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli ise davet edilmedi.

‘BU İLK DEĞİL'

Cinisli, “Bu başımıza ilk kez gelmiyor. Bu tip resmi törenlerde muhalefet milletvekillerini dışlayarak iş yapıyorlar” dedi. Daha önce de Ankara'da kamuya ait TEDAŞ misafirhanesinde kalan Cinisli'den odasını boşaltması istenmişti.

‘DEVLET CİDDİYETİYLE ASLA BAĞDAŞMIYOR'

İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, Erzurum Havalimanı'ndaki tören için kendisine davet gelmemesiyle ilgili “Tatsızlık yapmak istemem ama yine olmadı. Vali, eski ve yeni bakanlar, Erzurum milletvekilleri, il başkanı vs. güya ‘protokol'. Çok çok geciken bu pist açılışına davet edilmedim” dedi ve şöyle devam etti: “Erzurumlu hemşehrilerim soruyor, ‘Siz neden yoksunuz' diye, başımıza bu durum ilk kez gelmiyor. Ancak yapılan da devlet ciddiyetiyle bağdaşmıyor. Ben şehrim için güzel işler yapıldığında destek olan bir insanım. AK Parti ise siyasi vaatlerle değil; simgelerle, algı yöneterek ortaya çıkmaya çalışıyor.”