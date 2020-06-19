HES kodu nasıl oluşturulur? Seyahat için Hayat Eve Sığar (HES) kodu almak şart mı?

Hayat Eve Sığar (HES) kodu oluşturarak güvenli seyahat gerçekleştirmek mümkün. İç hat uçuşlarında, otobüs ve tren seferlerinde HES kodu alınarak seyahat etmek mecburi hale getirildi. Vatandaşların HES uygulamasıyla nereye gideceği ve kimlerle yolculuk yapacağı kayıt altına alınıyor. Böylece hastalık tespitinde yolcuların durumu kontrol altına alınabilecek. HES kodu hem mobil uygulama üzerinden hem de SMS ile almak mümkün. İşte HES kodu hakkında merak edilenler…

HES KODU NEDİR?

Türkiye'de seyahat yasağı 1 Haziran itibariyle tüm şehirlerde kalkmış oldu. Bu kapsamda, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, seyahat edeceklerin HES kodu ile seyahat edebileceğini açıkladı. Hayat Eve Sığar uygulaması ile alınacak, tek seferlik kod sayesinde vatandaşların nereye gideceği, kimlerle yolculuk yapacağı kayıt altına alınacak ve birilerinde hastalık tespit edildiği takdirde o yolculukta bulunan herkesin durumu kontrol altına alınmaya çalışacak.

HES KODU NASIL ALINIR?

HES kodu ile uçak, tren ve otobüs seyahatlerinin yapılabileceğinin açıklanmasının üzerine HES kodunun nasıl alınacağı merak edilmeye başlandı. HES kodu, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden ‘HES kodu işlemleri' bölümüne girilerek alınabilecek.

SMS İLE HES KODU

HES Kodu ayrıca SMS yöntemiyle de alınabilecek. Kısa mesaj ile HES kodu almak için, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla; TC kimlik numarası, TC kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.

