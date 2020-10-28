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HES koduna nasıl bakılır? HES kodu nereden alınır?

HES kodu uygulaması Sağlık Bakanlığı tarafından, corona virüsü tespit edilen vatandaşların takibini sağlamak amacıyla geliştirildi. HES kodu ise seyahatlerde, toplu taşıma araçları kullanımı ve toplu kullanım alanlarında zorunlu hale getirildi. HES kodunu, Hayat Eve Sığar mobil uygulaması, SMS ve e-Devlet üzerinden kolayca alabilirsiniz.

Güncellenme: 12:11, 28/10/2020
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HES koduna nasıl bakılır? HES kodu nereden alınır?

HES kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Ürettiğiniz HES kodlarının tüm yönetimi sizdedir. HES kodlarınızı istediğiniz süre kadar paylaşabilir ya da silebilirsiniz.

E-DEVLET HES KODU ALMA EKRANI

HES KODU NASIL ALINIR?

– HES uygulaması üzerinden “HES Kodu İşlemleri” bölümüne girilir. “HES Kodu Oluştur” butonun tıklanır. KOD kullanım süresi seçilir ve KOD oluşturulur.

– HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının Son 4 Hanesi ve Paylaşım Süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023’e SMS olarak atılır.

– HES Kodu, e-Devlet internet sayfası üzerinden alınır.

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