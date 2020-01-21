HES yaptırmayan köylüler, kömür madenine de “hayır” dedi

Köylerine daha önce yapılması planlanan HES’e (Hidro Elektrik Santrali) karşı kampanya başlatarak yaptırmayan Sülekler Köylüleri, bu kez de Sülekler Yaylası sınırındaki Dereköy Yaylası Dökük Mevkiinde kömür madeni açılma girişimine tepki göstererek köy kahvesinde toplantı yaptı. Toplantıda açılmak istenilen kömür madenine hayır diyen köylüler, “Dökük Mevkii’nde açılmak istenen Kömür madeni tarım arazilerimizin yanında ve sınırında bulunuyor, maden vişne bahçelerimizi olumsuz etkileyecek” açıklamasında bulundu.

KÖYLÜLERİN ÖNEMLİ BİR GELİR KAYNAĞI

Sülekler Yaylasında, Sülekler köylülerinin 4 bin dönüm tarım arazisinde 2 bin dönüm vişne bahçesi bulunuyor. Kömür madeninin açılmak istendiği alanın batısında ise Yağca Yaylası ve Yağca köylülerinin 1500 dönümlük tarım arazisi bulunuyor.

“SU KAYNAKLARIMIZ MUTLAKA KORUNMALI”

Bölgede 1980 yılında saniyede bin litre su çıkarken, şimdi bu rakam 433 litreye inmiş durumda. Konu hakkında konuşan Sülekler muhtarı Hakkı Horzum, “Yaylamızın sınırında açılacak kömür madeni sulara zarar verecek, Yıllar içinde kaynaklarımızın suyu belirli oranda azaldı, iklim nedeniyle daha da azalacak görünüyor, su kaynaklarımız mutlaka korunmalı” dedi. Daha sonra söz alan A Platformu Sözcüsü Hediye Gündüz, “Sülekler köylüleriyle daha önce birlik olduk, HES yaptırmadık, yine birlik olup kömür madeni açtırmayacağız” ifadelerini kullandı.

Sülekler Köyü sakinleri konuyla ilgili dilekçelerini tüm resmi kurumlara iletme kararı aldı.