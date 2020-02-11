Hiç görmediği iki kadına 40 bin lira kaptırdı

Olay, Kırklareli'de meydana geldi. İnternet ortamında bir arkadaşlık sitesinde S. isimli kadınla tanışan E.C.E., kadınla buluşmadan önce 5 bin 700 TL para gönderdi. Buluşma tarihi sürekli erteleyen kadın, E.C.E'yi, L. isimli başka bir kadına yönlendirdi. Bunun üzerine L. isimli kadınla konuşmaya başlayan E.C.E., çeşitli tarihlerde 35 bin TL gönderdi.

Buluşmak için kendisinden para isteyen her iki kadının da buluşmayı ertelemesi üzerine dolandırıldığını anlayan E.C.E, polise başvurdu. Her iki kadına da parayı ATM üzerinden kendisine verilen hesap numarasına gönderdiğini söyleyen mağdur, kadınlardan şikayetçi oldu. (İHA)