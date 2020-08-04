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Hiç vaka görülmeyen ilçeydi! Vaka artışından dolayı pazarlar kapatıldı

Konya’nın sıfır vakalı ilçeleri arasındayken son günlerde artan corona virüsü (Covid-19) vakaları dolayısıyla Hüyük ilçesinde kent merkezi ve dış mahallelerde kurulan halk pazarları belediye tarafından toplum sağlığının korunması amacıyla iki hafta süreyle faaliyete kapatıldı.

Müslüm EVCİ / Konya
17:56 -
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Hiç vaka görülmeyen ilçeydi! Vaka artışından dolayı pazarlar kapatıldı

Konya'nın sıfır vakalı ilçeleri arasındayken son günlerde artan corona virüsü (Covid-19) vakaları dolayısıyla Hüyük ilçesinde kent merkezi ve dış mahallelerde kurulan halk pazarları belediye tarafından iki hafta süreyle faaliyete kapatıldı.

Hüyük Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Perşembe günleri kurulan ilçe merkezindeki pazar ile dış mahallelerde farklı günlerde kurulan pazarların corona virüsüne (Covid-19) karşı alınan önlemler kapsamında iki hafta süreyle kapatılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

SEMT PAZARLARI HAZİRANDA AÇILMIŞTI

Hüyük'te pandemi sürecinde de pazar yeri aynı önlemler kapsamında yaklaşık bir ay süreyle kapalı kalmış Haziran ayı içerisinde yapılan düzenlemeler sonrasında yeniden açılarak yöre halkına hizmet vermeye başlamıştı.

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Corona Haziran ayı Konya pazar Perşembe
Son güncelleme: 18:03 04.08.2020
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