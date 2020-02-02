Hiçbiri yapılmadı, üstüne bir de 7 imar affı çıkarıldı

Büyük Marmara depreminin ardından aralarında TBMM eski Başkanları Bülent Arınç ve Mehmet Ali Şahin'in de bulunduğu tüm partilere mensup 122 milletvekili, ‘'Depremlere karşı alınması gereken önlemler'' konusunda Meclis Araştırması istedi. DSP-DYP-FP-ANAP ve MHP'li 13 Milletvekilinden oluşan komisyon 4 ay çalıştı. Deprem bölgelerinde araştırma yapıp, uzmanları da dinleyerek, 50 sayfalık rapor hazırladı.

38 AYRI ÖNERİ SUNULDU AMA…

Komisyon üyesi İçişleri eski bakanı Abdülkadir Aksu'nun da imzası olan raporda, 38 ayrı öneri ve yasal değişiklik sıralandı. Deprem Bakanlığı kurulması, okullara deprem dersi konulması, riskli bölgeler ile dolgu ve yumuşak zeminlere yapı izni verilmemesi, hazır beton kullanımının zorunlu olması, mimar, mühendis, şehir plancısı ve yer bilimci yetiştiren üniversitelerin eğitim programlarında deprem konusuna ağarlık verilmesi istendi.

İLKİ 2003, SONUNCUSU 2018

Komisyon Başkanlığını DSP İzmir Milletvekili Atilla Mutman yaparken komisyon raporundaki en çarpıcı talep ise, ‘'Gecekondulaşma ve kaçak yapılaşmayı teşvik eden imar affı politikasından kesinlikle vazgeçilmelidir'' oldu. Bu önerilerin hiçbiri yerine getirilmediği gibi, rapor 23 Aralık 1999'da TBMM Başkanlığı'na sunulup görüşüldükten sonra, ilki 31 Mart 2003 tarihinde, sonuncusu 18 Mayıs 2018'de olmak üzere tam 7 imar affı çıkarıldı. Önerilerin çoğu uygulanmadı.

AKP'li belediye fay hattının geçtiği bölgeyi imara açıyor

Deprem fırtınasının yaşandığı Türkiye'de uzmanlar diri fay hatlarının bulunduğu bölgelerden ve yumuşak zeminlerden uzak durulması çağrısı yaparken, Balıkesir'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. AKP'li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin fay hattının geçtiği bir bölgeyi imara açacağı öğrenildi. Belediye, şehirde ‘18.02 bölgesi' olarak bilinen ve altından fay hattının geçtiği, yumuşak zemine sahip bölgeyi imara açmayı planlarken, söz konusu plana Jeoloji Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Kemal Gökçay Yenigün'den tepki geldi. Yenigün, “Balıkesir'de yeni imara açılacak nokta olan 18.uygulama diye tabir edilen Küçük Sanayi Sitesi ikinci kapıdan sonraki bölümde fay hattı geçmektedir. Ayrıca zemini de kötüdür” dedi. Balıkesirliler ise 18.02 diye tabir edilen bölgenin imara açılması durumunda, ciddi para kazanacak bir zümre olduğunu ve belediye yönetiminin 3 kuruşa tarla vasfında arazi kapatıp rant elde etmeyi hedefleyenlerin cebi yerine vatandaşın güvenliğini düşünmesi gerektiğini ifade ettiler.