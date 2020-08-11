Hicri yılbaşı hangi güne denk gelecek? Hicri yılbaşı ne zaman?

Hicri yılbaşı olarak kabul edilen Muharrem ayında Hicret, Aşure ve Kerbelâ gibi tüm islam alemi için önemli duyguları barındıran olaylar yer alıyor. Peki Muharrem ayı ne zaman, hicri yılbaşı hangi tarihte?

MUHARREM AYININ ANLAMI NEDİR?

Muharrem Hicri takvime göre yılın birinci ayıdır. Muharrem Arapça bir kelime olup, kelime kökü itibarıyla “haram”dan türemiştir. Sözcük karşılığı, haram olan, yasaklanan anlamındadır. Araplar, İslamiyet öncesi dönemde (Cahiliye döneminde) dahi, kabile yaşantısının bencilliklerinden kaçınarak, Arabi ilk ay olan “muharrem” ayında birbirlerine savaş açmak gibi “yasaklanan” fiillerden kaçınır ve uzaklaşırlarmış.

HİCRİ YILBAŞI NE ZAMAN?

Bu sene hicri yılbaşı 20 Ağustos 2020 Perşembe gününe denk geliyor.