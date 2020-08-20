Hicri yılbaşı mesajları… Hicri takvimin yılbaşı günü için kutlama mesajları!

Hicri yılbaşı tüm Müslümanlar tarafından dualarla ibadetlerle kutlanıyor. Hicri yılbaşı (Muharrem Ayı) bu yıl 20 Ağustos’ta idrak ediliyor. Hicri yılbaşını tebrik etmek için faydalanabileceğiniz mesajları haberimizde bulabilirsiniz…

HİCRİ YILBAŞI MESAJLARI

* Hicri yenı yılımız ve Muharremi Şerif ayımız mübarek olsun…

* Hicri yılbaşı dolayısıyla birlik ile beraberliğin olduğu savaşlardan uzak; farklı din, dil ve ırklar ile bir arada barış ve huzur içinde yaşamasına vesile olmasını Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum.

* Yeni hicri yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle yeni yılınız kutlu olsun.

* Hicri yılbaşını tebrik ediyor, yeni hicri yılın bütün İslam âlemine ve insanlığa barış, kardeşlik ve dayanışma ruhu getirmesini, İslam coğrafyasında akan kan ve gözyaşının dinmesine vesile olmasını, insanlığa yeniden hayat vermesini, hakka, hakikate, adalete, hayır ve iyiliğe vesile olmasını diliyorum.

* Hicri Yılınız hayırlara vesile olsun… Sağlık, huzur ve mutluluğunuz daim olsun. Rabbim, bütün hastalara şifa, dertlilere deva olsun. Zamanımızı en güzel şekilde değerlendirmeyi nasip etsin.

* Rabbim hicri yeni yılı tüm islam alemi için en güzel şekilde değerlendirmeyi ve her gününü razı olacağı amellerle yaşamamızı nasip etsin.

* Hicret; Allah'a ve O'nun kutlu elçisi rahmet peygamberine gönülden bağlılığın bir ifadesi, dostluğa, kardeşliğe, medeniyete, ilme ve irfana açılan yolculuğun hikâyesidir.

*Hicri yılbaşı ve muharrem ayının tüm İslam alemine barış, mutluluk ve huzur getirmesini dilerim.

* Allah’ım girdiğimiz hicri yeni yılda , İslamiyeti gerçek manası ile anlamayı ve layıkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip etsin amin. Nice Güzel Yıllara….

* Yeni hicri yılın ümmeti Muhammed’e hayırlara vesile olması dileğiyle .Yeni yılınız kutlu olsun.

HİCRİ YILBAŞI NEDİR, NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Daha önce müslümanlar takvim kullanıyorlardı. Zamanla islam coğrafyası genişleyince mektuplaşmalar başladı. Fakat gelen iki farklı mektubun hangisinin öncelikli olarak gönderildiği anlaşılamıyordu. Bu duada bir takvim ihtiyacı doğdu. Hz. Ömer halife iken istişâre meclisini topladı neler yapabiliriz diye danıştı. Kimisi ilk ayetin indiği zamanı başlangıç sayalım dedi. Kimisi HZ. Peygamberin doğumu başlangıç olsun dedi. Kimiside islam devleti hicret ile kuruldu, hicet başlangıç olsun dedi. Böylece hicret müslümanlar için takvim başlangıcı sayıldı.