Hicri yılbaşı ne zaman? Hicri yılbaşı hangi gün?

Hicri yılbaşına çok kısa bir süre kaldı. Hicri takvime göre yılın 12. ve sonuncu ay olan Zilhicce ayının sonlanmasıyla Muharrem ayı başlıyor ve muharrem ayının başlangıcı hicri yılbaşı olarak kabul ediliyor. İşte hicri yılbaşı tarihi…

HİCRİ YILBAŞI NE ZAMAN?

Bu sene hicri yılbaşı 20 Ağustos 2020 Perşembe gününe denk geliyor.

MUHARREM AYININ ANLAMI NEDİR?

Muharrem Hicri takvime göre yılın birinci ayıdır. Muharrem Arapça bir kelime olup, kelime kökü itibarıyla “haram”dan türemiştir. Sözcük karşılığı, haram olan, yasaklanan anlamındadır. Araplar, İslamiyet öncesi dönemde (Cahiliye döneminde) dahi, kabile yaşantısının bencilliklerinden kaçınarak, Arabi ilk ay olan “muharrem” ayında birbirlerine savaş açmak gibi “yasaklanan” fiillerden kaçınır ve uzaklaşırlarmış.