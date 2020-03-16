Hikayesi tiyatrolara konu olmuştu… Latmos Dağları ‘öksüz’ kaldı

Latmos'un en gizemli yerlerinden biri olan Kovanalan bölgesinde, doğduğundan beri keçileriyle birlikte geleneksel yaşamını sürdüren Fatma Sönmez hayatını kaybetti.

Latmos Dağları’nın en bakir coğrafyasında yaşayan ve hikayesi tiyatrolara konu olan Fatma Sönmez, geleneksel yaşamı Karyalılara benzediğinden “Karyalı Kadın” olarak da bilinmekteydi ve bulunmuş olduğu coğrafyada, 8000 yıldır süregelen yaşamın son temsilcisiydi.

10 YIL ÖNCE GÜNDEME GELDİ

Latmos'ta yaptığı araştırmalarla dikkat çeken Kuşadası Eko Sistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) tarafından açıklama yapıldı. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, ilk kez 10 yıl önce Fatma Sönmez’e misafir olduklarını belirterek, 10 yıl önce yayınladıkları yazıyı yeniden yayınladı.

Yazıda, Sönmez’in elektriği olmayan, modern yaşamın hiçbir unsurunun bulunmadığı bir evde yaşadığı aktarılıyor. (İHA)