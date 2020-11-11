Hilafet etiketiyle paylaşım yapan bekçiye soruşturma 

Bursa’da sosyal medyadan ‘Hilafet’ etiketiyle Kelime-i Tevhid görseli paylaşımı yapan çarşı-mahalle bekçisi hakkında soruşturma başlatıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Valilikten yapılan açıklamada paylaşımın bekçinin sosyal medya hesabından 26 Temmuz tarihinde yapıldığı belirtilerek,

“Hilafet etiketiyle Kelime-i Tevhid görselli paylaşımda bulunan ve ilimizde Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak görev yapan İsmail Belindir hakkında soruşturma açılmış olup, söz konusu soruşturma halen devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.