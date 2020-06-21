‘Hilal’ hırsızları… İkisi de yakalandı

Tokat’ın Zile ilçesindeki Ahievran Veli Türbesi yanında kuaför salonu işleten Abdullah Saygın, iş yerini kapattığı sırada çatıdaki kiremitlerin kırılarak yere düştüğünü fark etti. Türbenin camından içeriye bakan Saygın, mezar taşında bulunan hilalin yerinde olmadığını fark etti.

EVDEN ÇIKTI

Saygın’ın ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, hırsızlığı K.Ö (30) ve A.A. (39) isimli 2 kişinin yaptığını belirledi. Şüpheliler evlerine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Evdeki aramada türbeye ait olan çalıntı hilal bulunarak emniyete getirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)