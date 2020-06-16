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Hileli zarla kaybettirip yüksek faizle borç veren çeteye operasyon!

Marmaris'te hileli zar ve iskambil kağıtları ile kumar masasında kaybettirdikleri kişilere, borçlarını ödemeleri için yüksek faizle borç para vererek tefecilik yapan 2 suç örgütüne üye 20 kişinin ev ve iş yerlerine operasyon düzenlendi. Helikopter destekli operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

Mustafa SARIİPEK
15:34 -
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Polis ekiplerinin takibinde olan suç örgütlerine sabaha karşı operasyon düzenlendi. Vatandaşları hileli olarak üretilen zar ve iskambil kağıtları ile kumar oynatarak borçlandıran, ekonomik sıkıntı yaşayanlara yüksek faizle para vererek tefecilik yapan ve zorla senet imzalattırdıkları kişilerden haksız kazanç elde eden 2 farklı organize suç örgütüne mensup 20 kişinin ev ve iş yerlerine operasyon düzenlendi.

Operasyona havadan polis helikopteri, karadan özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri de destek verdi.

(FOTO: İHA)

Gözaltına alınan 20 kişinin ev ve iş yerlerinde çok sayıda kılıç, pala, kesici ve delici ele geçirildi. Ayrıca üçüncü kişilere ait senetler, borç ilişkisini gösteren ajandalar ile nakit para, hileli zar ve oyun kağıtları ile değişik türlerde narkotik maddelere el konuldu.

(FOTO: İHA)

Operasyonda gözaltına alınan 20 kişi ifade ve sorgu işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.

çevik kuvvet helikopter operasyon ÖZEL HAREKAT para Polis
Son güncelleme: 15:55 16.06.2020
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