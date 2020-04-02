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Hilton Bomonti kapılarını sağlık çalışanlarına açtı

Corona virüsü salgınına karşı mücadele eden sağlık çalışanlarına şirketlerin verdiği desteklere bir yenisi daha eklendi. Türkiye’nin önde gelen otellerinden olan Hilton Bomonti, ailelerini virüsten korumak için evlerinden uzak kalan sağlık çalışanlarına kapılarını açtı.

16:07 -
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Hilton Bomonti kapılarını sağlık çalışanlarına açtı

İbrahim Çeçen Holding, Şişli'deki Hilton Bomonti Oteli'ni sağlık çalışanlarına ücretsiz olarak hizmet vereceğini açıkladı. Holding'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, birçok önemli sağlık kuruluşuna yakın bir lokasyonda olan Hilton Bomonti'nin bundan böyle sağlık çalışanlarına ücretsiz hizmet vereceği belirtildi. 829 odayla İstanbul'un en büyük oteli konumunda olan Hilton Bomonti, aynı zamanda kent merkezinde olması dolayısıyla sağlık çalışanlarının kolayca erişebileceği bir avantaja da sahip.

Corona istanbul Sağlık Türkiye
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