Hırsız ‘şeytana uydum’ dedi, serbest kaldı

İstanbul Esenyurt’ta bir kuyumcu dükkanında çalışanın yoğunluğunu fırsat bilen bir kişi, tezgahta bulunan bir adet altın bileziği alarak kaçtı.

Olayın ardından yakalanan şüpheli ifadesinde, “Bir arkadaşıma olan borcumu ödemek için şeytana uydum” dedi. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Esenyurt, Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir kuyumcuda 11 Ocak’ta meydana geldi.

“PEŞİNDEN KOŞTUM AMA YAKALAYAMADIM”

Kuyumcu çalışanı Mohammed A., polise verdiği bilgide, “Bir Türk ve bir Iraklı bilezik bakmak için dükkana geldi. Tezgaha bakmaları için 3 farklı bilezik koydum. Bir süre sonra Iraklı müşteri dükkandan ayrıldı. Ardından diğer müşteri ise incelediği 13 gram olan bileziği alarak kaçtı. Peşinden koştum ama yetişemedim” dedi.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Polis ekipleri edilen bilgilerin ardından kuyumcu dükkanındaki ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde, tezgahtan bileziği alarak kaçan şüphelinin Hüseyin Ö., (27) olduğu belirlendi. Hüseyin Ö., 3 Mart’ta Esenyurt’ta gözaltına alındı.

İFADESİNDE “ŞEYTANA UYDUM” DEDİ

Emniyete götürülen Hüseyin Ö., suçunu itiraf ederek, “Bir arkadaşıma 3 bin 500 lira borcum vardı. Tesadüfen gördüğüm kuyumcuya girdim. İçeride bir müşteri daha vardı. Çaresizlikten dolayı şeytana uyarak bileziği çaldım. Bileziği başka bir kuyumcu da 3 bin 600 liraya bozdurdum ve borcumu ödedim. Yaptığımdan çok pişmanım ve verdiğim zararı karşılamaya hazırım” dediği öne sürüldü.

SERBEST KALDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.