Hırsıza, rüşvetçiye, gaspçıya var öğrenciye yok

TBMM Genel Kurulunda rüşvet, kaçakçılık, hırsızlık gasp gibi suçlara infaz indirimi getiren kanun teklifi görüşülürken yüksek öğretim kurumlarından ilişiği kesilen öğrencilere af çıkarılması reddedildi.

AKP-MHP OYLARI İLE REDDEDİLDİ

TBMM Milli Eğitim Komisyonunda ele alınan YÖK yasasında değişikliğe ilişkin kanun teklifinin görüşmelerinde, yüksek okul öğrencilerine de af getirilmesi istedi. Ancak İYİ Partinin önerisi. AKP-MHP oyları ile reddedildi.

Görüşmelerde İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk ile İYİ Parti Ankara Milletvekili Şenol Sunat, önerge vererek teklife öğrenci affı ile ilgili bir madde eklenmesini önerdiler. Koncuk terör suçu hariç olmak üzere yüksekokullardan ilişiği her ne sebeple olursa olsun kesilenlere yeni bir hak tanınmasını istedi.

MAĞDUR ÖĞRENCİLERE AF ÇIKARILMALI

Koncuk ”Ülkemizde yaşanan ekonomik, sosyal sebeplerle her yıl binlerce öğrenci okullarını bırakmak zorunda kalmaktadır. Bu gün kısmı affın tartışıldığı düşünülünce, mağdur olmuş öğrencilerimize de af çıkarmak hakkaniyet olacaktır” dedi. Ancak önerge AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.