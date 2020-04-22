Hırsızlar girdikleri iş yerinden horoz ve köpeği bile çaldılar

Edinilen bilgiye göre hırsızlık, 2 gün önce saat 22. 00 sırasında Kepez ilçesi Altınova Düden Mahallesi Altınova Bulvarı üzerindeki bir metal atölyesinde meydana geldi.

Biri kapşonlu diğerinin yüzü maskeli iki kişi, yandaki iş yerinin demir saçlarını kırıp atölyeye girdi. Şüpheliler demir korkuluklarını kırdıkları atölyenin ofis bölümüne girip, kamera sistemine zarar verdi, bilgisayarı çaldı.

40 DAKİKA KALMIŞLAR

Atölye ortasına gelen şüphelilerden biri, kangal cinsi köpeğe yaklaştı. Köpeğin havlaması ve ayağa kalkması üzerine şüpheli köpeğe yerdeki metal parçalarını fırlattı. İş yerinde yaklaşık 40 dakika kalan iki hırsız, kangal ve pitbull cinsi 3 köpek, 1 horoz, 25 güvercin ve kaynak makinesi,spiral, matkap ve çeşitli el aletlerini alıp kaçtı.

Hırsızların atölyeden yaklaşık 30 bin lira değerinde malzeme çaldığı öğrenildi. Komşularının haber vermesiyle atölyeye gelen hırsızlık olayını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Polis hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan hırsızlardan birinin ofisi karıştırması ve güvenlik kamerasının yönünü çevirmesi kameralara yansıdı. Bir diğer hırsızın ise köpeğe doğru gelmesi, havlayan köpeğe demir parçası atması saniye saniye kameralarca kaydedildi.

“30 BİN LİRA KAYBI VAR”

Kuşlarıyla birlikte 30 bin liraya yakın maddi kaybının olduğunu ifade eden Savaş Akın, “ İşlerimizi de aksattı. Tekrar iki köpek getirdik. Aletlerimizi yeniden aldık. Korkumuz yok ama her an yine gelebilirler”diye konuştu. İHA