Hırsızlar kapalı okullara dadandı

Olay, 23 Aralık’ta Bağlar ilçesi Urfa Bulvarı üzerindeki Bağcılar Mahallesi’ndeki özel bir okulda meydana geldi. Gece saatlerinde kiraladıkları araçla okula gelen 3 şüpheli, pencereyi kırarak içeri girdi. Şüpheliler 5 dizüstü bilgisayar, 3 cep telefonu ve 1 fotoğraf makinesini alarak kayıplara karıştı.

Hırsızlığın fark edilmesi üzerine durum polise bildirildi. İhbarın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, okul çevresindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı. 15 saatlik görüntünün incelenmesinin ardından tespit edilen 3 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Parmak izleri, okuldan alınan parmak izleriyle de eşleşen şüpheliler K.Z., M.B. ve M.K., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalıntı malzemelerin satıldığı cep telefonu mağaza sahibi M.G.B. de gözaltına alındı. (DHA)

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