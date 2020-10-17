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Hırsızlar vatandaşı taşladı

İstanbul Esenyurt'ta tekstil malzemesi yüklü kamyonu soyan hırsızlar kendilerini uyaran çevredekilere taş atıp kaçtı. 

Güncellenme: 12:39, 17/10/2020
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Hırsızlar vatandaşı taşladı

Olay, Esenyurt Saadetdere Mahallesi’nde meydana geldi. Plakasız hafif araçla gelen maskeli 3 hırsız,

Yurt dışına gönderilmek üzere kolilerce tekstil malzemesi bulunan kamyonun dorse kilidini kırdı.

FOTO: DHA

Sesleri duyan çevredekiler hırsızlara tepki gösterdi. Bir kişi de cep telefonuyla hırsızları çekmeye başladı. Çevredekilere aldırış etmeden 26 kutu malzemeyi çalan hırsızlar, kendilerini uyaranlara taş attı.

 

Hırsızlar daha sonra geldikleri araçla hızla kaçtı. O anlar cep telefonu kamerasına ve çevrede bulunan iş yerinin kamerasına yansıdı. (DHA)

cep telefonu Esenyurt istanbul Tekstil
Yayınlanma Tarihi:12:20,
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