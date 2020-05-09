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Hırsızlık şüphelisi: Şimdi biz manşetlere mi çıkacağız?

Antalya'da, beraber yaşadığı Mehmet K. (28) ile birlikte bir marketten cep telefonu çalan Bahar D., görüntü alan gazetecileri görünce, polise "Şimdi biz manşetlere mi çıkacağız?" diye sordu.

13:00 -
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Antalya’da, 27 Nisan günü alışveriş bahanesiyle markete giren Mehmet K. ve Bahar D. masa üzerinde duran, görevliye ait cep telefonu çaldı.

Telefonun olmadığını fark eden görevli durumu polise bilgi verdi. İhbarın ardından soruşturma başlatan ekipler, hırsızlık olayını Mehmet. K. ile Bahar D.’nin yaptığını belirledi. Polis, çifti gözaltına aldı. Sorgularının ardından çift, bu sabah adliye sevk edildi.

Gazetecilerin fotoğraf çektiğini gören Bahar D., polislere “Şimdi biz manşetlere mi çıkacağız” diye sordu. (DHA)

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