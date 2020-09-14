Hırsızlık şüphelisinde corona virüsü çıktı, 6 polis karantinaya alındı

Sakarya’da emniyet ekipleri, çok sayıda suçtan kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi U.K.’yi (42) gözaltına aldı. Sorgulanan şüpheli, adliyeye sevk edilmeden önce sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye çıkartılan U.K. tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Ancak zanlının sağlık kontrolü sırasında yapılan COVID-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine şüpheliyi yakalayıp, sorgusunu yapan 6 polis memuru, önlem amaçlı karantina altına alındı.

Öte yandan sorgu odasında da dezenfeksiyon işlemi yapıldı. (DHA)