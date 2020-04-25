Hırsızlık yaparken yakalandı ‘sokağa çıktığı için’ ceza kesildi

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde polisin bir evden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına aldığı şahsa, hırsızlıktan değil, sokağa çıkma yasağını ihlalden para cezası verildi.

EVDEN MUSLUK ÇALDI

Edinilen bilgiye göre, polise Türkmen Mahallesi Denizel Sokak'taki bir eve hırsız girdiği ihbarı yapıldı. Olay yerine kısa sürede gelen devriye ekipleri, şüpheli Y.T.'yi evden çaldığı muslukla yakaladı.

HIRSIZLIĞIN CEZASI YOK, SOKAĞA ÇIKMANIN VAR

Polisin yakaladığı hırsızlık zanlısı Y.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcılığınca serbest bırakılan Y.T.’ye sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı için Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na muhalefetten 3 bin 150 TL idari para cezası kesildi.