Hızır orucu ne zaman tutulacak? Hızır orucu nasıl tutulur?

Hızır orucu ile birlikte üç gün sürecek oruç tutulacak. Hızır Peygambere adanmış olan Hızır orucu, Alevi vatandaşlar tarafından her yıl tutulmaktadır.Peki, Hızır orucu nedir? Hızır orucu ne zaman tutulacak?

HIZIR ORUCU BAŞLAMA TARİHİ VE ORUÇ AÇMA SAATLERİ

Ankara;

13 Şubat Perşembe: 18:35

14 Şubat Cuma: 18:36

15 Şubat Cumartesi: 18:38

İstanbul;

13 Şubat Perşembe; 18:49

14 Şubat Cuma: 18:50

15 Şubat Cumartesi: 18:52

İzmir;

13 Şubat Perşembe; 19:00

14 Şubat Cuma: 19:02

15 Şubat Cumartesi: 19:04

İL İL HIZIR ORUCU AÇMA SAATLERİ

HIZIR ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Rumi takvime göre 31 Ocak ile 02 Şubat arasına denk gelen Hızır Orucu, miladi takvime çevrildiğinde 13-15 Şubat günlerine gelmektedir. Bu nedenle Hızır Orucu, bu sene 13-15 Şubat tarihleri aralığında 3 gün tutulacaktır.

HIZIR ORUCU NASIL TUTULUR?

Hızır Orucu içerisinde illere veya bölgelere farklılıklar gözükebilir. Ancak geleneksel şekilde Hızır Orucu şu şekilde tutulur;

Hızır orucu, 3 gün tutulur. Oruç tutan akşamdan niyet eder ve sahur etmeden ertesi gün akşam vakti gelene kadar oruç tutar.

Hızır orucunun 3. gününde buğday taneleri ocak üzerinde kavrulur ve geleneğe göre taş değirmende öğütülmesi sağlanır. El değirmeni ile öğütülen buğday unu irmik büyüklüğündedir.

Unu öğüttükten sonra bir araya toplanır ve tepsiye veya temiz bez parçası üzerine dökülür. Bir gece boyunca bekletilir. Evde bulunan genç kız ya da erkekler niyet edip uyuduktan sonra sabah kalkar ve bez üzerine bakar. Eğer unun üzerine izler varsa Hızır'ın uğradığına inanırlar ve dua ederler.

Hazırlanan un ise akşam yemeğinde içine tereyağı katılarak helva yapılır gibi hazırlanır ve yenilir. Kalan kısmı ise komşulara dağıtılır. Maddi durumu iyi olan aileler daha sonra Pirini çağırıp kurbanını keser. Ekonomik durumu elverişli olmayanlar ise Cem yapar.