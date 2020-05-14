Hollanda’da corona’dan kaçtı, Türkiye’de kaza yaptı!

Güvercinlik Mahallesi’nde meydana gelen olay şöyle gelişti:

İki ay önce Hollanda’dan gelen Uğur Halim’in (40) kullandığı otomobil ile Mert Türk’ün (25) kullandığı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası hurda haline gelen otomobilde bulunan Halim Türk ile Mert Türk hastaneye kaldırıldı.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Uğur Halim ”İki ay önce corona virüsü nedeniyle Hollanda’dan geldim. Kavşağa girdim ama çıkarken ne olduğunu bilmiyorum. Karşı tarafa geçeceğim sırada çarpıştık” dedi.

Kaza sonrası Maya kavşağı savaş alanına döndü.Milas-Bodrum karayolundaki trafik akışı tek yönden verildi.