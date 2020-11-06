Hrant Dink soruşturmasını yürüten FETÖ’cü savcıya iddianame

Gazeteci Hrant Dink'in öldürülmesi soruşturmasını yürüten ve FETÖ/PDY terör örgütüne üyelikten meslekten ihraç edilen eski Cumhuriyet Savcısı Muammer Akkaş hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame düzenlendi.

İddianamede, ‘Kamuoyunda Hrant Dink cinayeti olarak bilinen soruşturmada' cinayetin işleneceğinden bir kısım kamu görevlilerinin önceden haberdar olduğu, görev, yetki ve konumları gereği cinayeti önleme yükümlülükleri bulunduğu halde vazifelerini yerine getirmedikleri ifade edildi.

FETÖ’NÜN AMAÇLARI DOĞRULTUSUNDA HAREKET ETMİŞ

Şüpheli Muammer Akkaş'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında yürüttüğü soruşturmada, 2,5 yıla yakın bir süre görev yapmış olmasına rağmen, mensubu olduğu FETÖ/PDY adlı örgütün amaçları doğrultusunda hareket ettiği iddianamede vurgulandı.

İddianamede, yargılamaları İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yöneticileri ve üyeleri olduğu belirlenen şüpheli bir kısım kamu görevlileri ile ilgili olarak şüpheli Muammer Akkaş'ın savcı olarak görev yaptığı sürede, bu kişilerle ilgili hiçbir işlem yapmadığı ve bu kişileri korumak gayesi ile tanıklara bir kısım vaatlerde bulunduğu ve beyanlarını yönlendirdiğinin tespit edildiği vurgulandı.

“ADALETİN TECELLİ ETMESİNE ENGEL OLDU”

Ayrıca iddianamede Akkaş ile ilgili “Eski savcı Muammer Akkaş'ın görev süresince, cinayetin asıl sorumlularını soruşturup tespit etmek yerine, sonuca etkili olmayan iş ve işlemlerle evrakı sürümcemede bırakarak ceza yargılamasının temel amacı olan maddi hakikatin bir an önce ortaya çıkmasına ve adaletin tecelli etmesine engel olmuştur, Şüpheli Akkaş'ın FETÖ'nün amaçları doğrultusunda hareket ederek görevinin gereklerine aykırı davrandığı anlaşılmıştır” değerlendirilmelerinde bulunuldu.

8 YILDAN 17 YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR

İddianamede eski savcı olan şüpheli Muammer Akkaş hakkında “terör örgütüne üye olma ve görevi kötüye kullanma” suçlarından 8 yıldan 17 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince Akkaş hakkında son soruşturmanın açılıp açılmayacağıyla ilgili karar verilecek. Son soruşturmanın açılması kararı verilmesi halinde Akkaş ile ilgili dava Yargıtay'da görülecek. Fahrettin Öztürk/SÖZCÜ

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