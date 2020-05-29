Agos gazetesi Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in 19 Ocak 2007’de suikast sonucu öldürülmesinin ardından, anısını yaşatmak amacıyla kurulan Uluslararası Hrant Dink Vakfı'na ölüm tehdidi içeren emailler gönderildi.

RAKEL DİNK’E ÖLÜM TEHDİDİ

27-28 Mayıs 2020 tarihlerinde gönderilen ve “Bir gece ansızın gelebiliriz” ifadelerini içeren tehdit mesajında, Hrant Dink’in eşi Rakel Dink ve vakıf avukatı ölümle tehdit edilirken vakıf yetkililerinin de ülkeyi terk etmeleri isteniyor.

EMNİYET VE VALİLİK YAZILI OLARAK BİLGİLENDİRİLDİ

Hrant Dink Vakfı’ndan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* 27-28 Mayıs 2020 tarihlerinde Hrant Dink Vakfı'na email yoluyla yazılı ölüm tehdidi ulaştığını kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Şişli Emniyeti ve İstanbul Valiliği'ne durumu yazılı olarak bildirdik.

* Hrant Dink'in 19 Ocak 2007'de resmi kurumların bilgisi dahilinde, herkesin gözü önünde öldürülmesinden önce de duymaya aşina olduğumuz ve bugünlerde marifet sayarak kimi çevrelerce sıkça tekrarlanan “Bir gece ansızın gelebiliriz” sloganını da içeren tehdit, Hrant Dink Vakfı'nı “kardeş masalları” anlatmakla itham ediyor, ülkeyi terk etmemizi talep ediyor, Rakel Dink'i ve avukatımızı ölümle tehdit ediyor.

“TÜRKİYE’DE SİYASET YAPAN TÜM KESİMLERİN GÖREVİ”

* Son dönemde yükseltilmesinde sakınca görülmeyen ırkçı, ayrımcı, nefret dili ancak bu tür korkunç yaklaşımları tetikler, cesaretlendirir, azmettirir.

* Her vatandaşın eşit, özgür ve adil yaşamasını sağlamak için çalışmak Türkiye'de siyaset yapan tüm kesimlerin görev ve sorumluluğudur.

* Oluşturulan iklimin ciddiyetini vurgulamak ve tüm yetkililere sorumluluklarını hatırlatmak üzere bu talihsiz duyuruyu yapmanın da bizim görevimiz olduğu kanaatindeyiz.

“MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ”

* 2007'den sonra daha adil, özgür, eşit bir Türkiye'ye katkı sunmak için kurulan ve o günden beri çalışmalarını bu yönde sürdüren Hrant Dink Vakfı olarak; tüm farklılıkların bir arada yaşadığı, ifade özgürlüğünün sonuna kadar kullanıldığı bir ülkeye kavuşma hayaliyle, ayrımcılıkla mücadele etmeye devam edeceğimizi saygıyla duyururuz.

İLK TEHDİT DEĞİL

Dink Vakfı, kuruluşundan bu yana ırkçı, ayrımcı mesaj ve tehditlere maruz kalıyor. Vakfa yönelik ilk tehdit Ekim 2007’de 19 yaşındaki R.D.’den gelmişti. Agos gazetesi ve Hrant Dink Vakfı'na yönelik tehditleri nedeniyle mahkeme karşısına çıkan R.D.’ye iki yıl hapis cezası vermişti.

işli 9. Asliye Ceza Mahkemesi, hapis cezasını sanığın daha önce başka suçtan yargılanmadığı, pişman olduğu ve başka suç işlemeyeceğine dair kanaat oluştuğu için ertelenmişti. Doğan’ın, iki yıl boyunca denetime tabi tutulmasına hükmedilmişti.

DİNK’İN KATİLLERİNE ÖVGÜ

Bir tehdit de M.K.Y. imzasıyla,20 Ocak 2008 tarihinde Hırant Dink Vakfı’na yine email yoluyla gönderilmişti. Vakıf yönetimi, ölümle tehdit içeren elektronik posta aldıkları gerekçesiyle avukatları Fethiye Çetin aracılığı ile Şişli Cumhuriyet Savcılığı'na şikayette bulunmuştu.

Dilekçede, elektronik postada, ırkçı, ayrımcı düşünce ifadelerinin yer aldığı ve insan haklarına aykırı olarak Hrant Dink'i öldürenlerin övüldüğü kaydedilmişti.