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Hrant Dink Vakfı’na tehdit mesajı gönderen şüpheli tutuklandı

Hrant Dink Vakfı'na e-posta ile tehdit mesajı gönderdiği iddiasıyla Konya'da yakalandıktan sonra İstanbul'a getirilen H.A. (25) "Zincirleme şekilde kişinin kendisini bir hale koyması suretiyle imzasız mektupla veya özel işaretlerle tehdit" suçundan tutuklandı.

19:40 -
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Şüpheli H.A. bugün sağlık raporu alınmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi.

MAHKEMEYE SEVK EDİLEN ŞAHIS TUTUKLANDI

Burada savcılık tarafından ifadesi alınan H.A. (25) “Zincirleme şekilde kişinin kendisini bir hale koyması suretiyle imzasız mektupla veya özel işaretlerle tehdit” suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan H.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hrant Dink Vakfı’nın e-posta adresine tehdit içerikli mesajlar gönderilmesi üzerine polis, e-posta’nın Konya’dan gönderildiğini belirlemişti.

Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’nce yapılan operasyonda bekar olduğu öğrenilen fayans ustası H.A. gözaltına alınmıştı. Şüphelinin cep telefonuna da el konulmuştu. DHA

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Son güncelleme: 20:39 31.05.2020
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