Hrant Dink Vakfı’na tehdit mesajları gönderen ikinci şüpheli yakalandı

Hrant Dink Vakfı Avukatı Fethiye Çetin, tehditlerin devam ettiği yönünde açıklama yapmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ikinci tehdit ile ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İSTANBUL’DA YAKALANDI

Başlatılan soruşturmada Vakfa tehdit mesajı gönderdiği tespit edilen Şüpheli E.B. İstanbul'da yakalandı. Şüphelinin bir müddet ABD'de yaşadığı ve çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi.

BİR KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Dün Hrant Dink Vakfı’na e-posta ile tehdit mesajı gönderdiği iddiasıyla Konya’da yakalandıktan sonra İstanbul’a getirilen H.A. da çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

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