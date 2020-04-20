Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Hububat için yol izni aldı, esrarla yakalandı

Osmaniye’de yol denetimi sırasında, hububat taşımak için yola çıkan TIR'da 3 kilo 600 gram esrar ele geçirildi. Dedektör köpek Poyraz'ın uyuşturucuyu bulmasına ilişkin anlar polis kamerasına yansıdı.

Habip ATAM
11:40 -
Haberler Gündem

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, corona virüsü kararlarınca şehirler arası ulaşımın izne tabi olması sebebiyle kent girişlerinde uygulama noktaları oluşturdu. Denetim noktalarında görev yapan farklı şubelerden gelen ekipler, şüphelilere yönelik de inceleme başlattı.

(FOTO: SÖZCÜ)

İZİN BELGESİNİ GÖSTERDİ

Polis ekipleri uygulama kapsamında bir TIR'ı durdurdu. Hububat taşıyan kamyonun sürücüsü şehirler arası yük taşıma izin belgesini göstererek, yoluna devam etmek istedi.

HAREKETLERİ ŞÜPHE ÇEKTİ

Narkotik ekipleri Batman'dan döndüğünü Konya'ya gittiğini belirten sürücünün hareketlerini şüpheli buldu. Dedektör köpek Poyraz’ın, sürücü kabininin uyumak için kullanılan arka bölmesinde tepki vermesi üzerine arama yapıldı. Polis ekiplerinin yaptığı aramada 3 kilo 600 gram esrar ele geçirildi.

Batman Corona Emniyet Konya köpek Osmaniye Polis Sözcü uygulama
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more