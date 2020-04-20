Hububat için yol izni aldı, esrarla yakalandı

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, corona virüsü kararlarınca şehirler arası ulaşımın izne tabi olması sebebiyle kent girişlerinde uygulama noktaları oluşturdu. Denetim noktalarında görev yapan farklı şubelerden gelen ekipler, şüphelilere yönelik de inceleme başlattı.
İZİN BELGESİNİ GÖSTERDİ
Polis ekipleri uygulama kapsamında bir TIR'ı durdurdu. Hububat taşıyan kamyonun sürücüsü şehirler arası yük taşıma izin belgesini göstererek, yoluna devam etmek istedi.
HAREKETLERİ ŞÜPHE ÇEKTİ
Narkotik ekipleri Batman'dan döndüğünü Konya'ya gittiğini belirten sürücünün hareketlerini şüpheli buldu. Dedektör köpek Poyraz’ın, sürücü kabininin uyumak için kullanılan arka bölmesinde tepki vermesi üzerine arama yapıldı. Polis ekiplerinin yaptığı aramada 3 kilo 600 gram esrar ele geçirildi.