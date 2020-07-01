Hukuk sınavında skandal: 14 yaşındaki kız çocuğunu evlendirdi!

Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci’nin hazırladığı sınav sorularının öncesinde paragrafta şu ifadeler kullanıldı: ”20 yaşında bir genç olan A, mehir vermemeyi şart koşarak 14 yaşındaki B ile evlenmiştir. B nikah esnasında evlendikleri şehirden başka bir yerde oturmamayı şart koşmuştur. A, bir müddet sonra geçim sıkıntısı sebebiyle geride hanımı ve yeni doğmuş çocuğunu bırakarak İstanbul’a çalışmaya gitmiştir.”

BirGün’den Mustafa Kömüş’ün haberine göre, sınavda ayrıca ”Cumhuriyet devrinde eski vakıfların tasfiyesi hakkında neler söylenebilir?” sorusu soruldu. Bu konuyla ilgili ders notlarında şöyle dendi: ”Medeni kanunun kabulü ile aslında İslam hukukunda vakıf kurmak yasaklanmıştır. Vakıflar imkânı olan güçlerdir. Tek parti idaresi, bilhassa İsmet İnönü servete çok muhalifti. Vakıflar ciddi manada tasfiye edilmiştir. Bu, tek parti politikasının icabıdır.”

CUMHURİYET’E ”SİVİL DARBE” DEMİŞTİ

Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci, 23 Nisan’da yazdığı yazıda Atatürk’ün ”şahıs diktatörlüğü kurduğunu”, ”İngilizler tarafından önünün açıldığını” ve ”Padişah’ın ipini çekerek sivil darbeyle rejimi değiştirdiğini” iddia etmişti.

Ekinci 2014 yılında çocuk yaştaki evliliklerle ilgili de şu açıklamayı yapmıştı: ”Küçük yaşta evlendiği söylenen kızların çocuk olmadığını düşünüyorum. Zira Anadoluda yeni doğanlar nüfusa hemen yazdırılmaz.”