Hukuksuzluk yargı eliyle meşrulaştırıldı

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, SÖZCÜ davasında İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen mahkumiyet kararının gerekçesini eleştirdi. Durakoğlu, “Bu gerekçeli karar, mahkemece kurgusu yapılmış bir önyargının belgesidir” diyerek “Öyle anlaşılıyor ki, dava açılırken amaçlanan tasarım, bu gerekçeli karar ile ifade edilen şekilde düşünülmüştü” ifadesini kullandı. Durakoğlu şöyle konuştu: “Hukuksuzluğun yargı eliyle meşrulaştırılması bu gerekçesizlikle malul karar ile sağlanacaktır. Duruşmalarda tartışılmayan, iddianamede de olmayan konularda hüküm verilmiş olması, bu gerçekliği güçlendirmektedir. Kararın, AHİM kararlarına da refere etmesi, ona içerik kazandırmaya yetmemiş, aksine hak temelli yorumlarda nasıl da amaca aykırı yorum yapılabildiğini anlatmıştır. Bu kararın bozulması, ülkemizdeki hukukun düzeyinin anlaşılmasında turnusol niteliği taşıyacaktır.”