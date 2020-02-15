‘Hukuku çiğneyene hukuku yücelterek cevap vereceğiz’

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yargıdaki FETÖ'cü yapılanma ve yargı sistemine verdikleri zararı değerlendirdi. Afyon'da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 2019 Yılı Yılsonu Değerlendirme Toplantısı ve Meslek İçi Eğitim Semineri'ne katılan Gül, şunları söyledi:

– Sadece ve sadece maddi gerçekliğin peşinden koşmak savcının temel görevidir. Savcılık teşkilatı ceza muhakemesinin ana mutfağıdır. Soruşturma işlemleri düğmenin ilk iliklendiği yerdir. Muhakemenin ileriki aşamalarındaki hatalar telafi edilebilir. Ancak ilk düğme yanlış iliklenirse hakikate ulaşmakta hatalara sebebiyet verilebilir.

‘BAŞARIYA YAKLAŞIRIZ'

– FETÖ, yargı sisteminde tahribata neden oldu. Altını çizmek istiyorum; bu ülkede demokrasi ve hukuku ortadan kaldırmak, seçilmiş cumhurbaşkanına, hükümete, demokratik kurumlara ve millete kasteden bu hain ve bu hain örgütle mücadelenin bir boyutunun da bu hainlerin çarpık ahlak ve hukuk anlayışıyla hesaplaşmak olduğuna da inanıyorum.

– Hukuku paspas gibi çiğneyenlere cevap olarak hakkı ve hukuku yücelttiğimizde başarıya bir adım daha yaklaşmış olacağız. ‘Onlar da yaptılar, onlar da çiğnemişlerdi, bu kanunu görmemişlerdi' diyen bir hukuk adamı olamaz. En büyük cevap, en büyük adalet hukuk dairesi içerisinde hukukun gereğini yerine getirmektir.

– Yargının yegane ideolojisi adalettir. Yargı reformu stratejimizin temel vizyonuna düzen veren ve erişilebilir bir adalet sistemidir. (İHA)