Hükümet yanlısı Sağlık Sen’den eleştiri yağmuru

Sağlık Sen Eskişehir Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal, çeşitli sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla corona virüsü nedeniyle yaşanan sıkıntılar için Sağlık Bakanı Fahretti Koca’yı eleştiri bombardımanına tuttu.

ÇOK SAYIDA PAYLAŞIMDA BULUNDU

Köksal, paylaşımlarda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve AKP İl Başkanı Zihni Çalışkan’ı da etiketliyerek tepkisini dile getirdi. Aynı anda çok sayıda paylaşımda bulunan Köksal’ın bazı paylaşımları şu şekilde:

* Filyasyonun kalitesi düştü deniliyor. Robotlar bile yorulup dinleniyor, fedakar sağlık personeli her gün 16 saat savaşıyor. Bir güzel söz duymuyorlar, ödül görmüyorlar. Takdir belgesi sahibi yöneticilerimizden whatsap talimatları dışında bir söz yok.

* Yemeği yiyen başka. Hesabı ödeyen ve ödeyecek olan başka. Bekle! Sabret! Bekleyenler ve sabredenler hesabı şimdi ödeyen ezilen sağlık personeli. Peki ya bekle, sabret diyen büyüklerimiz gelecekte bu hesabın manevi külfetini ödemeyecek mi?

* Eskişehir'de vaka sayıları 4 basamaklı. Vatandaş tanıdık (!) bularak hizmet alıyor. (2002 öncesi gibi) Sağlık personeli mutsuz, umutsuz, yorgun ve de bezmiş durumda. Çözümü uygulayamıyoruz, çünkü referanslar engel; bakanlık ve il sessiz.

KAYMAKLI MAAŞLAR HESAPLARINDA

* Muhteşemler, şirinleştirilmiş (!) istatistiklerle meşgul, vatandaş evde ilaç-test. Sağlık personeli ilgi bekliyor, sorunlarına acil çözüm bekliyor. Ayın 15'i geçti, yöneticilerimizin kaymaklı maaşları hesaplarında, odalar sıcak. Whatsaptan emirlere devam.

* Eskişehir'de kriz büyük ve her gün derinleşiyor. Krizi yönetecek koordinasyon yok. Dinleyen yok. Sorunu analiz eden yok. Sorunun çözüm makamındakiler duymuyor, görmüyor, dinlemek bile istemiyor.