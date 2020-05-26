Hükümetten GSM operatörlerindeki sorunla ilgili açıklama!

Ramazan Bayramı’nın ilk gününde yakınlarını arayarak bayramlaşmak isteyen vatandaşlar, iletişim sorunuyla karşılaştı.

“KURUMLARIMIZ TEYAKKUZ HALİNDE”

GSM operatörlerinde yaşanan sıkıntıyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Bakan Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Kesintisiz iletişim için kurumlarımız sürekli teyakkuz halinde.

* Dünyada bu alanda lider ülkeler arasındayız.

* Bayramın ilk günü yaşanan kısmi iletişim problemlerinin tekrar etmemesi için, atılması gereken tüm adımlar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından atılmaktadır.