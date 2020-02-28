Hükümetten İdlib saldırısıyla ilgili başsağlığı mesajları!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada şöyle dedi:
* Kahraman askerlerimizin kanı yerde bırakılmayacak.
* Faaliyetimiz bayrağımıza uzanan eller kırılana dek sürecektir.
* Rejime misliyle mukabele edilmesi kararlaştırılmıştır.
“BU MÜBAREK GECEDE ALDIĞIMIZ HABERLE CİĞERİMİZ YANDI”
Twitter hesabından paylaşım yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da şu ifadeleri kullandı:
* Bu mübarek gecede aldığımız haberle ciğerimiz yandı.
* Milletimizin başı sağ olsun.
* Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet eylesin.
* Yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin.
* Askerlerimizi korusun, ordumuzu muzaffer kılsın.
ZİYA SELÇUK: ŞEHİTLERİMİZİN MEKANLARI CENNET OLSUN
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise Twitter’dan yaptığı paylaşımda şunları belirtti:
* Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, aziz milletimize sabır ve baş sağlığı dilerim.
* Şehitlerimizin mekanları cennet olsun.
* Dualarımız tedavi altındaki ve görevi başındaki kahramanlarımız için…
* Aziz milletimizin başı sağ olsun.