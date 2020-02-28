Hükümetten İdlib saldırısıyla ilgili başsağlığı mesajları!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada şöyle dedi:

* Kahraman askerlerimizin kanı yerde bırakılmayacak.

* Faaliyetimiz bayrağımıza uzanan eller kırılana dek sürecektir.

* Rejime misliyle mukabele edilmesi kararlaştırılmıştır.

“BU MÜBAREK GECEDE ALDIĞIMIZ HABERLE CİĞERİMİZ YANDI”

Twitter hesabından paylaşım yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da şu ifadeleri kullandı:

* Bu mübarek gecede aldığımız haberle ciğerimiz yandı.

* Milletimizin başı sağ olsun.

* Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet eylesin.

* Yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin.

* Askerlerimizi korusun, ordumuzu muzaffer kılsın.

ZİYA SELÇUK: ŞEHİTLERİMİZİN MEKANLARI CENNET OLSUN

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise Twitter’dan yaptığı paylaşımda şunları belirtti:

* Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, aziz milletimize sabır ve baş sağlığı dilerim.

* Şehitlerimizin mekanları cennet olsun.

* Dualarımız tedavi altındaki ve görevi başındaki kahramanlarımız için…

* Aziz milletimizin başı sağ olsun.