Hulusi Akar: Türk gemisindeki arama uluslararası hukuka aykırıdır

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM’de Libya'ya insani yardım taşıdığı belirtilen Türk gemisi Roseline A'nın Alman fırkateyni tarafından durdurularak aranmasına ilişkin bir soruyu yanıtladı. Bakan Akar, “İrini Harekatı başlangıcından beri sakat doğmuş bir harekât. Bunun hukuki temelleri, uluslararası hukuk bakımından sağlam temellere dayanmamaktadır” dedi.

Harekatın uygulamasının da aynı şekilde sıkıntılı yürütüldüğünü ifade eden Akar, “BM tarafından tanınan Milli Mutabakat Hükümeti’nin izni ve onun oluruyla bütün faaliyetlerin yürütülmesi lazım. Fakat bu konuda maalesef bu harekatı icra edenler bunlara dikkat etmemektedirler” diye konuştu.

“ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI”

Millî Mutabakat Hükümeti’nin tüm faaliyetlerine dikkat edilirken Hafter grubu ile ilgili hiçbir işlem yapılmamasına da dikkati çeken Bakan Akar, “Bu da açık ve net şekilde görülmektedir. Dünkü yapılan olay tamamen uluslararası hukuka aykırı, teamüllere aykırı bir şekilde icra edilmiştir. Yanlış yapılmıştır. Bununla alakalı bütün haklarımız mahfuzdur. Dışişleri Bakanlığımızla beraber gerekli faaliyetleri yürütüyoruz, gerekli işlemler yapılacak. Olayı takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“İNSANİ YARDIM MALZEMELERİ OLDUĞUNU GÖRDÜLER”

Bölgedeki benzer gemilerin de aynı uygulama ile karşılaşmamaları için önlem alınıp alınmayacağına yönelik soruya da Bakan Akar, şu yanıtı verdi:

* Tedbirler üzerinde duruyor, onun üzerinde çalışıyoruz. Uluslararası hukuk ne diyorsa, teamüller ne ise ona göre hakkımızı, hukukumuzu savunacağız. Ticari gemiye böyle bir muamele yapılması, bayrak ülkesinin müsaadesi olmadan böyle bir şekilde faaliyet gösterilmesi kesinlikle yanlıştır. Ayrıca ve önemle altını çizmek isterim ki yapılan aramalar sonucunda tamamen orada yiyecek, içecek, insani yardım malzemelerinin olduğunu da onlar da görmüşlerdir.

* Yapılan harekatın yanlış olduğunu onlar da anlamışlardır. Bu tür harekâtı idare edenlerin uluslararası hukuk, teamüllerin yanı sıra ayrıca ön yargıdan uzak, objektif, duygusallıktan uzak davranmaları lazım. Fakat burada görüyoruz ki duygusallık da objektiflikten uzaklık da var.

* Bu iyi, güzel bir örnek değil. Yanlış bir örnek. Ayrıca maalesef müttefiklerimiz tarafından yapılan açıklamalar da tam olarak gerçeği yansıtmamakta ve maalesef bazı gerçekler çarpıtılmaktadır.

“GÖRÜŞMELERİMİZ GAYET GÜZEL GİDİYOR”

Bakan Akar, Karabağ’daki anlaşmanın ardından Rusya ile yapılan görüşmelerin geldiği aşamanın sorulması üzerine, “Rusya ile olan münasebetlerimiz, görüşmelerimiz, yazışmalarımız devam ediyor. Bu konuda Sayın Şoygu ile yaptığımız bir muhtıra var. O muhtıra ile ilgili, onun ayrıntılarını belirleyici yönetmelik niteliğindeki çalışmanın sonuna yaklaşmış bulunuyoruz. Önümüzdeki günlerde karşılıklı görüşmeler yoluyla veya yazışmalar yoluyla bunu da sonuçlandıracağız. Görüşmelerimiz gayet güzel gidiyor” diye konuştu.

“GÖZLEM NOKTALARINDA DEVRİYE PLANLANACAK”

Türk askerinin Azerbaycan’a ne zaman gideceği ve oradaki görevlerine yönelik soru üzerine de Bakan Akar şunları söyledi:

* Çalışmalarımızı sürüyor. Mehmetçik gerekli hazırlıklarını yaptı, yapmaya devam ediyor. Bir taraftan orada gözlem noktalarında devriye olarak görevlerimiz olacak diğer taraftan oradaki ortak harekât merkezinde arkadaşlarımız olacak.

* Tabii bu arada da dostumuz, kardeşimiz Azerbaycan Türkü’nü gerekli yardımı yapmak için orada insani yardım çerçevesinde, patlayıcıların, mayınların temizlenmesi şeklinde hepsi bir arada devam ediyor. Planlandığı şekilde yürüyor.

“Gözlem noktaları arasında devriye yapılacak mı” sorusu üzerine Bakan Akar, “Azerbaycan ile yaptığımız görüşmeler çerçevesinde onu da uygun bir şekilde planlayacağız ve gerçekleştireceğiz” yanıtını verdi.

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