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Hulusi Akar’dan kritik İran görüşmesi!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi ve İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

17:22 -
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Hulusi Akar’dan kritik İran görüşmesi!

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Akar’ın İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi ve İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdiği aktarıldı.

Sabah saatlerinde ilk olarak Tümgeneral Bakıri ile görüşen Bakan Akar, daha sonra İranlı mevkidaşı Hatemi ile de bir telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmelerde başta bölgede yaşanan son gelişmeler olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.(İHA)

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Son güncelleme: 17:27 16.01.2020
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