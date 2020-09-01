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Hulusi Akar’dan Libya mesajı!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Savunma Bakanı Selahaddin Namroush ile görüştü. Barış ve kalıcı istikrarı sağlamak maksadıyla Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Libya'daki meşru hükümetin yanında olduklarını ifade eden Bakan Akar, "Libya Libyalılarındır" dedi.

17:53 -
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Hulusi Akar’dan Libya mesajı!

Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladığı Libya Savunma Bakanı Selahaddin Namroush ile birlikte heyetlerarası görüşmeye de başkanlık etti.

Görüşmede Bakan Akar, Türkiye’nin 500 yıllık ortak geçmişi, dostluğu, kardeşliği ve kültür bağlarının bulunduğu Libyalı kardeşlerine askeri ve güvenlik alanlarındaki eğitim ve danışma faaliyetlerine devam edeceğini belirtti.

“LİBYA LİBYALILARINDIR”

Barış ve kalıcı istikrarı sağlamak maksadıyla Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Libya’daki meşru hükümetin yanında olduklarını vurgulayan Bakan Akar, “Libya Libyalılarındır” diyerek Türkiye’nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği sağlanmış, Libyalılar tarafından sahiplenilmiş, Libyalıların tamamını kucaklayan bağımsız ve egemen bir Libya’yı desteklediğini belirtti.

Görüşmelerde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de hazır bulundu. (İHA)

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