Hüseyin Özdilek kimdir? Hüseyin Özdilek nereli?

Elazığ’daki deprem için yaptığı yardım ile merak edilen isimler arasında Hüseyin Özdilek de yer alıyor. 1950 yılında Tokat’ın Erbaa ilçesinde dünyaya gelen Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Özdilek’in hayatı merak ediliyor. İşte detaylar…

HÜSEYİN ÖZDİLEK KİMDİR?

Hüseyin Özdilek, 1950 yılında Tokat‘ın Erbaa ilçesinde doğdu. 1957 yılında, Tokat Erbaa'da bulunan Mithatpaşa İlkokulu'na kaydoldu. Hafta sonları çakmak taşı satarak aile bütçesine katkı sağladı. Yaz tatillerinde ise, Erbaa'da bulunan kiremit fabrikasında çalıştı. 1962 yılında İlkokuldan mezun oldu. 1962 yılında, Tokat – Erbaa'da başladığı ortaokul öğrenimini 1965 yılında bitirdi. Aynı yıl taşındığı Bursa’da Akşam Ticaret Lisesi’nde okurken aynı zamanda dayısının havlu mağazasında çalışarak iş hayatına başladı. 1967 yılında, Tokat- Erbaa'daki baba evini satarak, 14.000 Türk lirası sermaye ile kendi adına ilk havlu mağazasını açtı. 1969 yılında, Eskişehir Ticari İlimler Akademisi’nde başladığı yüksek öğrenimine 1971 yılında geçiş yaptığı Bursa Ticari İlimler Akademisi’nde devam etti. 1980 yılında Uludağ Üniversitesi'nden mezun oldu. Aynı yıl, Manisa – Kırkağaç'ta askerlik görevini tamamladı. Evli ve bir çocuk babası olan Hüseyin Özdilek, Özdilek Alışveriş Merkezleri ve Tekstil San. A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yapmaktadır.

MESLEKİ KARİYERİ

1971 yılında, 70.000 TL sermaye ile Bursa ‘da 2 adet havlu dokuma tezgâhı ve 1 adet devere kiralayarak havlu ve bornoz üretimine başlayan Özdilek, 2011 yılında 5500 çalışanı, 10 bin tonluk üretim kapasitesi ile dünyada ilk 6 firma içinde, Avrupa'da ise en büyük havlu-bornoz üreticisi konumundadır. 1983 yılında Bursa Yalova Yolu'nda 400 metrekarelik bir satış mağazası ile perakende sektörüne giren Özdilek, bugün Bursa Yalova Yolu, Bursa Geçit, İzmir, Kocaeli, Afyonkarahisar, Yalova, Antalya ve Eskişehir olmak üzere 8 Alışveriş Merkezi, 4 Hipermarket ve Türkiye'nin birçok bölgesinde bulunan ev tekstili mağazaları ile hizmet vermektedir. Havlu ve perakende sektöründe kalitenin ve hizmetin öncüsü Özdilek, 2006 yılında Bursa-İnegöl’de nevresim takımı ve çarşaf üretimi yapan ev tekstili fabrikasını üretime geçirmiştir. Başta Almanya, ABD, İngiltere ve Rusya olmak üzere dünyanın birçok farklı ülkesine 45 milyon dolar ihracat yapmaktadır. Özdilek; 2011 yılında 750 milyon TL ciroya ulaşan Özdilek, tüm üretim ve hizmet faaliyetlerinde yapılan her çalışmanın ‘Türkiye'nin gelişmesi' demek olduğunun bilinci ve anlayışıyla hareket etmektedir. 2010 yılında ödediği 12 Milyon TL'lik Kurumlar Vergisi ile Bursa'da birinci olmuştur. 2011 yılı sonu itibarıyla direkt ve endirekt olarak 55 milyon TL vergi ödemiştir. Özdilek, Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuruluşu içinde yerini almaktadır.