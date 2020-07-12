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Husumetli iki aile arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 5 yaralı!

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı. Çatışmanın yaşandığı bölgeye çok sayıda özel harekat polisi ve jandarma özel harekat ekibi sevk edilirken olayların devam etmesi halinde bölgede operasyon yapılacağı öğrenildi.

21:42 -
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Kural Mahallesi'nde aralarında daha önceden husumet olan iki aile arasında tartışma çıktı. Her iki ailenin yakınlarının da dahil olması ile büyüyen tartışma silahlı çatışmaya dönüştü.

Evler arasında yaşanan çatışma sürerken, taraflar birbirlerine ait evleri ateşe vermeye çalıştı. İhbar üzerine mahalleye Jandarma Özel Harekat ekipleri ve Özel Harekât polisleri sevk edildi.

Çatışmanın yaşandığı mahalleye tarafları durdurmak için Jandarma İl Alay Komutanı Eyyüp Sabri Kirişçi ve İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş geldi.

Olayların devam etmesi halinde bölgeye operasyon yapılacağı öğrenildi. DHA

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Son güncelleme: 21:53 12.07.2020
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