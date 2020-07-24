Hutbede kılıç geleneği nedir? Cuma namazında neden kılıçla hutbe verilir?

Cuma namazı ve bayram namazı hutbelerinde bazı camilerin kılıç geleneği bulunuyor. Kılıç geleneğinde kılıcın hangi elle taşınacağı ve tutulacağı dahi ayrı bir anlam içeriyor.

HUTBEDE KILIÇ GELENEĞİ NEDİR?

Kılıç geleneği sembolik anlamlar içerir. Sağ ele alınan Kılıç, “kullanma” niyetini ortaya koyuyor ve düşmanı korkutmayı amaçlıyor. Hutbelerde kılıç sol ele alınıyor. Bu da, dosta güven verme amacını taşıyor.

ÇOK AZ SAYIDA CAMİDE GELENEK SÜRÜYOR

Kılıç geleneği, kuşanma anlamında olmasa da asırlardır sembolik olarak yaşatılıyor. Edirne’deki Eski Cami’de cuma günleri ve bayram namazlarında hutbeye kılıçla çıkılıyor. Padişahların kılıç kuşanma merasimleri, onların yönetimi devraldıkları, hükümdarlıklarını ilan ettikleri anlamına geliyor. Osmanlı imparatorluğunda devlette hükümranlığın alameti olarak görülen kılıç kuşanma merasimlerinin yapıldığı mekanlar zaman zaman camiler oluyor.