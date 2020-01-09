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Huylu huyundan vazgeçmiyor: Hırsızlık yaptı 1 saat sonra yakalandı

İstanbul Avcılar’da bir süre önce hapisten çıkan madde bağımlısı genç kadın, bir evden matkap çaldı. 17 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenilen kadın, 1 saat sonra polise yakalandı.

09:36 -
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Huylu huyundan vazgeçmiyor: Hırsızlık yaptı 1 saat sonra yakalandı

İstanbul Avcılar’ın Yeşilkent  Mahallesi G-13'üncü sokakta yaşanan olayda, Fatma  C. (32) isimli kadın, birkaç hafta önce hırsızlık yüzünden girdiği hapisten çıktı. Fatma C. bir evin 2'nci katına girip matkap çaldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet ekipleri, güvenlik kamerasından tespit ettikleri hırsızlık şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

17 SUÇTAN KAYDI VAR

Güvenlik ekiplerinin incelemesi sonucunda tespit edilen kadın 1 saat sonra suç aletleriyle birlikte yakalandı. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen kadının çok sayıda hırsızlığın da olduğu 17 ayrı suçtan poliste kaydı olduğu öğrenildi. Bir süre önce hapisten çıktığı öğrenilen kadın, polis merkezindeki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. (İHA)

Son güncelleme: 09:37 09.01.2020
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